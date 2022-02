Lazio, controlli in Paideia per Pedro: foto (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ durata appena 24 minuti la partita di Pedro contro l’Udinese. Poi lo spagnolo, sfiancato dal dolore, ha chiesto il cambio. Un problema alla caviglia lo ha costretto alla ritirata. Ha abbandonato il campo con un sorriso beffardo, ora la Lazio attende di sapere quali siano le sue condizioni. Dopo Immobile, fermo per un attacco influenzale, l’assenza prolungata di Pedro decimerebbe l’attacco. Lo spagnolo ha svolto nel primo pomeriggio le visite mediche alla clinica Paideia di Roma, per capire i tempi di recupero e l’esatta entità dell’infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo nel primo tempo di Udine. Sarri capirà nelle prossime ore se potrà fare affidamento sull’ex Barcellona nella sfida di ritorno di Europa League contro il Porto. I risultati degli esami potrebbero confermare o meno un infortunio di lieve ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ durata appena 24 minuti la partita dicontro l’Udinese. Poi lo spagnolo, sfiancato dal dolore, ha chiesto il cambio. Un problema alla caviglia lo ha costretto alla ritirata. Ha abbandonato il campo con un sorriso beffardo, ora laattende di sapere quali siano le sue condizioni. Dopo Immobile, fermo per un attacco influenzale, l’assenza prolungata didecimerebbe l’attacco. Lo spagnolo ha svolto nel primo pomeriggio le visite mediche alla clinicadi Roma, per capire i tempi di recupero e l’esatta entità dell’infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo nel primo tempo di Udine. Sarri capirà nelle prossime ore se potrà fare affidamento sull’ex Barcellona nella sfida di ritorno di Europa League contro il Porto. I risultati degli esami potrebbero confermare o meno un infortunio di lieve ...

