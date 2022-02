L’appello di Enrico Letta al Parlamento perché si trovi una mediazione sul suicidio assistito (Di lunedì 21 febbraio 2022) Superato il primo scoglio alla Camera, la legge sul suicidio assistito ne ha oltre 150 ancora da affrontare. Tante sono le proposte di modifica, scrive Repubblica, che rendono incerta la navigazione parlamentare del fine vita, nonostante la spinta che viene dalla bocciatura da parte della Consulta del referendum sull’eutanasia. L’emendamento che voleva sopprimere tutto il testo, giovedì scorso è stato respinto con una maggioranza ampia – 262 a 126 – benché con voto segreto e con molte assenze nelle file del centrodestra. Ma se la destra, con Fratelli d’Italia e Lega in testa, denuncia «la deriva eutanasica», sinistra e radicali – promotori del referendum sull’eutanasia – giudicano la legge del tutto insufficiente e discriminatoria nei confronti dei malati terminali. Da Più Europa-Azione sono stati presentati emendamenti che riguardano l’omicidio del ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Superato il primo scoglio alla Camera, la legge sulne ha oltre 150 ancora da affrontare. Tante sono le proposte di modifica, scrive Repubblica, che rendono incerta la navigazione parlamentare del fine vita, nonostante la spinta che viene dalla bocciatura da parte della Consulta del referendum sull’eutanasia. L’emendamento che voleva sopprimere tutto il testo, giovedì scorso è stato respinto con una maggioranza ampia – 262 a 126 – benché con voto segreto e con molte assenze nelle file del centrodestra. Ma se la destra, con Fratelli d’Italia e Lega in testa, denuncia «la deriva eutanasica», sinistra e radicali – promotori del referendum sull’eutanasia – giudicano la legge del tutto insufficiente e discriminatoria nei confronti dei malati terminali. Da Più Europa-Azione sono stati presentati emendamenti che riguardano l’omicidio del ...

Advertising

Linkiesta : L’appello di Enrico Letta al Parlamento perché si trovi una mediazione sul suicidio assistito - MeltingPotEU : RT @brun_montesano: @Sinistrait_ qui si può leggere l'appello della campagna Batti il 5, sostenuta da movimenti per la casa, @asgi_it, e @… - brun_montesano : @Sinistrait_ qui si può leggere l'appello della campagna Batti il 5, sostenuta da movimenti per la casa, @asgi_it,… - discoradioIT : #RussiaUcraina, appello dell'#ONU: 'Serve moderazione'. Iniziato il Consiglio di sicurezza. A questo è dedicato anc… - giornalemolise : 'Spese pazze', Cassazione annulla condanna ad Enrico Gentile e rinvia a Corte di Appello Salerno per nuovo giudizio… -