L’addio a Frosio …

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Se ne va una colonna portante del Perugia che nella Serie A del 1978-79 non perse una partita e contese fino all’ultimo lo scudetto al Milan di Nils Liedholm e Gianni Rivera. Pierluigiinterpretava in chiave moderna il ruolo di libero. Un difensore-centrocampista, abituato a costruire e ad avanzare, a scambiarsi le posizioni con il numero 10, Franco Vannini detto il Condor. Se a febbraio di quel 1979 Vannini, vittima di un tackle “criminale”, non si fosse fratturato una gamba e la carriera, forse il Milan avrebbe ritardato l’appuntamento con la stella del decimo titolo., in chiave Nazionale, scontò la sfortuna della concorrenza: Gaetano Scirea era il libero della Nazionale e il giovane “nascente” Franco Baresi ne avrebbe raccolto l’eredità. È il motivo per cuinon ebbe mai la soddisfazione di una presenza in ...