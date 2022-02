La soubrette è delusa anche da Maria De Filippi che non le avrebbe teso una mano nel bisogno

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo diversi mesi in cui è stata lontana dalla televisione, Pamela Prati, 63 anni, torna prepotentemente in primo piano. E lo fa grazie a un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nella prima puntata del suo programma Belve, andata in onda venerdì 18 febbraio su Rai2. Leggi› Il caso Pamela Prati e quella telefonata a iODonna Pamela Prati da Francesca Fagnani «Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Nemmeno voglio dire questo nome», ha dichiarato laalla conduttrice. Non ha rivelato subito l‘identità della destinataria delle sue accuse, ma la giornalista l’ha incalzata chiedendole se si trattasse di Barbara d’Urso. «Sì, sì. Mi ha dato della truffatrice, è un reato. Sono ...