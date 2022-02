La Roma chiede ai tesserati più attenzione al Covid, Zaniolo va in discoteca senza mascherina (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è una nuova bufera attorno a Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma è stato ripreso in un video mentre era in discoteca, sabato sera, di fronte allo stadio Olimpico. Con lui, scrive il Corriere dello Sport, c’era El Shaarawy, che però nel filmato non compare. “Il problema, se di problema si può davvero parlare, è che la Roma ha scoperto quattro giocatori positivi al Covid e di conseguenza raccomandato a tutti i tesserati, non solo al gruppo squadra, di maneggiare con cautela il momento difficile”. Sabato era il giorno libero dei calciatori della Roma e i due erano anche infortunati, ma il club “sta valutando un provvedimento disciplinare (la classica multa) nei confronti dei due, secondo il regolamento interno. Improbabile, non escluso. Prima Tiago Pinto vuole ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è una nuova bufera attorno a Nicolò. Il calciatore dellaè stato ripreso in un video mentre era in, sabato sera, di fronte allo stadio Olimpico. Con lui, scrive il Corriere dello Sport, c’era El Shaarawy, che però nel filmato non compare. “Il problema, se di problema si può davvero parlare, è che laha scoperto quattro giocatori positivi ale di conseguenza raccomandato a tutti i, non solo al gruppo squadra, di maneggiare con cautela il momento difficile”. Sabato era il giorno libero dei calciatori dellae i due erano anche infortunati, ma il club “sta valutando un provvedimento disciplinare (la classica multa) nei confronti dei due, secondo il regolamento interno. Improbabile, non escluso. Prima Tiago Pinto vuole ...

