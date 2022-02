Kenny Omega: “Il videogame AEW non potrà competere con WWE 2K22” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con l’avvicinarsi dell’uscita del videogame WWE 2K22 e il susseguirsi di rivelazioni e trailer di lancio, la comunità del gaming a tema wrestling continua a chiedersi quando esattamente arriverà sugli scaffali il videogame per console a marchio All Elite Wrestling. Il progetto è stato discusso pubblicamente più volte dalle star AEW e i fan hanno ricevuto sporadici aggiornamenti sul suo sviluppo durante lo scorso anno, ma nessuna data è stata annunciata. Nuovi dettagli sul gioco nel weekend di Revolution Kenny Omega ha parlato del videogame in sviluppo durante una recente ospitata a Wrestling Observer Radio. Come ci aspettavamo, il gioco non verrà lanciato sul mercato in tempi brevi: Omega infatti non ha rivelato nulla di sostanziale, ma ha comunicato che ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con l’avvicinarsi dell’uscita delWWEe il susseguirsi di rivelazioni e trailer di lancio, la comunità del gaming a tema wrestling continua a chiedersi quando esattamente arriverà sugli scaffali ilper console a marchio All Elite Wrestling. Il progetto è stato discusso pubblicamente più volte dalle star AEW e i fan hanno ricevuto sporadici aggiornamenti sul suo sviluppo durante lo scorso anno, ma nessuna data è stata annunciata. Nuovi dettagli sul gioco nel weekend di Revolutionha parlato delin sviluppo durante una recente ospitata a Wrestling Observer Radio. Come ci aspettavamo, il gioco non verrà lanciato sul mercato in tempi brevi:infatti non ha rivelato nulla di sostanziale, ma ha comunicato che ...

