Jessica, Sophie, Soleil e Lulù: una tra tutte è la più amata dal pubblico! Il risultato del sondaggio è spiazzante (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pubblico social si schiera a favore di una della quattro giovani protagoniste del GF Vip 6. Ecco chi è la preferita tra Jessica, Sophie, Soleil e Lulù A poche settimane dalla finale del reality show più longevo della storia, quattro giovani ragazze conquistano il pubblico del piccolo schermo con tutte le loro fragilità e con le mille sfumature del loro carattere. Si tratta diJessica, Sophie, Soleil e Lulù. Quattro personaggi chiave del GF Vip 6 e quattro personalità diametralmente opposte tra loro che, nel bene e nel male, definiscono un nuovo concetto di V.I.P.: più contemporaneo, meno bacchettone ed estremamente libero e spontaneo. Tra loro, però, è Jessica Selassiè a conquistare in modo netto pubblico social che, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pubblico social si schiera a favore di una della quattro giovani protagoniste del GF Vip 6. Ecco chi è la preferita traA poche settimane dalla finale del reality show più longevo della storia, quattro giovani ragazze conquistano il pubblico del piccolo schermo conle loro fragilità e con le mille sfumature del loro carattere. Si tratta di. Quattro personaggi chiave del GF Vip 6 e quattro personalità diametralmente opposte tra loro che, nel bene e nel male, definiscono un nuovo concetto di V.I.P.: più contemporaneo, meno bacchettone ed estremamente libero e spontaneo. Tra loro, però, èSelassiè a conquistare in modo netto pubblico social che, ...

Advertising

yadin008 : Sophie a Jessica “sicuramente GianMaria e Federica fuori non stanno più insieme. Magari si sono visti una sola volt… - Vincygamer_35 : RT @ArianaCurro: Sophie dice a Jessica : 'Gianmaria e Federica, sicuramente non stanno insieme.. si saranno visti solo una volta.. ' Ecco… - amorevaffanculo : RT @violet_blue9: Comunque se domani fanno la love boat immaginate Barù e Basciano che preparano la cena per Jessica e Sophie ?? #jeru - Sofiammmi : RT @violet_blue9: Comunque se domani fanno la love boat immaginate Barù e Basciano che preparano la cena per Jessica e Sophie ?? #jeru - violet_blue9 : Comunque se domani fanno la love boat immaginate Barù e Basciano che preparano la cena per Jessica e Sophie ?? #jeru -