Inventing Anna: il parere della vera Anna Sorokin (Di lunedì 21 febbraio 2022) Inventing Anna, mini serie uscita su Netflix lo scorso 11 febbraio, che illustra la vita di Anna Sorokin, ha già riscosso particolare successo. Ed è Shonda Rhimes la creatrice di questo nuovo progetto, che vuole raccontare proprio il periodo in cui la truffatrice è riuscita a ingAnnare tutta New York fingendosi una socialite. Ma cosa ne pensa la vera Anna? Ce lo ha svelato tramite una lettera dal carcere di ICE. Anna Sorokin e la sua storia La Sorokin, con il nome falso di Anna Delvey, si è innestata nel mondo degli affari e dell’arte di Manhattan affermando di avere un fondo fiduciario di 60 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022), mini serie uscita su Netflix lo scorso 11 febbraio, che illustra la vita di, ha già riscosso particolare successo. Ed è Shonda Rhimes la creatrice di questo nuovo progetto, che vuole raccontare proprio il periodo in cui la truffatrice è riuscita a ingre tutta New York fingendosi una socialite. Ma cosa ne pensa la? Ce lo ha svelato tramite una lettera dal carcere di ICE.e la sua storia La, con il nome falso diDelvey, si è innestata nel mondo degli affari e dell’arte di Manhattan affermando di avere un fondo fiduciario di 60 ...

