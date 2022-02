Inter | il rinnovo di Brozovic ad un passo Marotta | ' Questione di giorni'

Advertising

DiMarzio : .@Inter | Marcelo #Brozovic rinnoverà il contratto fino al 2026 - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Brozovic? Entrambi vogliamo continuare, nel giro di pochi giorni arriveremo sicuramente alla… - Gazzetta_it : Calciomercato: Inter, Perisic e Brozovic a un passo dal rinnovo #serieA - Giorno_Milano : Inter, Marotta certifica la crisi. Brozovic a un passo dal rinnovo - _ImInter_ : RT @_SimoTarantino: Rinnovo di Brozovic che svolta la settimana in positivo. La sconfitta di ieri già non esiste più, avanti Inter. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rinnovo

, Brozovic prossimo alla firma delCome riportato dalla redazione di Sky Sport , Brozovic è vicino alla firma suldi contratto con l'. Il centrocampista croato firmerà un accordo fino al 2026, con un ingaggio da 6 milioni a stagione. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Coronavirus, il ...L'ad dell'Marotta conferma che per ildi Marcelo Brozovic con l'è solo questione di giorni. Il regista nerazzurro è fondamentale per gli equilibri della squadra, e la sua assenza per ...Robin Gosens ha quasi del tutto recuperato dal lungo infortunio subito ai tempi dell'Atalanta e vede la prima convocazione con l'Inter ...Il giorno dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo, la seconda in tre gare di campionato dopo quella col Milan e la terza in quattro uscite considerando anche lo 0-2 subìto dal Liverpool in Champi ...