Il Natale non è più quello di una volta: ecco perché (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Natale cresce con noi. O meglio, cambia e muta inesorabilmente forma con l’avanzare della nostra età. Dimentichiamoci le atmosfere magiche e fatate di quanto eravamo bambini, mettiamo da parte la felicità e l’impegno che dedicavamo ai tipici lavoretti del periodo, lasciamo perdere la gioia dell’attesa e l’emozionante countdown che ci separava dall’apertura dei regali. Solo chi ama follemente il Natale può capire! Oggi tutto è cambiato e bastano pochi esempi per capirlo. Adesso i regali di Natale, oltre a riceverli, dobbiamo anche farli, con tutto ciò che questo comporta: tutorial su Youtube per impacchettare dignitosamente ogni dono, portafoglio vuoto a fine mese e ansia da prestazione che neanche alla maturità. Da adulti, poi, non basta più essere buoni per ricevere quello che si ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilcresce con noi. O meglio, cambia e muta inesorabilmente forma con l’avanzare della nostra età. Dimentichiamoci le atmosfere magiche e fatate di quanto eravamo bambini, mettiamo da parte la felicità e l’impegno che dedicavamo ai tipici lavoretti del periodo, lasciamo perdere la gioia dell’attesa e l’emozionante countdown che ci separava dall’apertura dei regali. Solo chi ama follemente ilpuò capire! Oggi tutto è cambiato e bastano pochi esempi per capirlo. Adesso i regali di, oltre a riceverli, dobbiamo anche farli, con tutto ciò che questo comporta: tutorial su Youtube per impacchettare dignitosamente ogni dono, portafoglio vuoto a fine mese e ansia da prestazione che neanche alla maturità. Da adulti, poi, non basta più essere buoni per ricevereche si ...

