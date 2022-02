I gemelli di 17 anni che provano ad uccidere la sorella con una mazza da baseball

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Un’aggressione per motivi ancora da comprendere. Calci, schiaffi, minacce con unadae ferite con un coltello e un’ascia. Il tutto è avvenuto a Polaveno (in provincia di Brescia) nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio. A colpire la giovane donna, 22enne, sono stati i suoi fratelli. Si tratta di duedi 17che, dopo averla colpita ripetutamente, si sono dati alla fuga. Prima, però, avevano sottratto anche alcune banconote dal portafoglio del padre. Le forze dell’ordine – che hanno già individuato e denunciato i due ragazzi – stanno cercando di capire cosa sia successo e perché la loro rabbia si sia riversata sul corpo dellamaggiore. Polaveno, dueaggrediscono lacon unada ...

Poi la perdita di Massimo, figlio di mia sorella Flora, ucciso a 5da un tumore al cervello. Nel 2019 un mieloma mi ha tolto il fratello maggiore, Sergio. Eravamo come. Una volta stette ...INTERROGATORIO DI CONVALIDA I due17enni arrestati per il ferimento della sorella di 22hanno parlato per circa due ore ciascuno davanti al pm, ma oggi dovrebbero ritrovarsi davanti al ...Un’aggressione per motivi ancora da comprendere. Calci, schiaffi, minacce con una mazza da baseball e ferite con un coltello e un’ascia. Il tutto è avvenuto a Polaveno (in provincia di Brescia) nella ...E' stata sottoposta ad un secondo intervento chirurgico la 22enne di Polaveno accoltellata dai suoi due fratelli gemelli di 17 anni, arrestati mentre tentavano la fuga dall'abitazione di famiglia ...