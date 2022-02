“Gara insufficiente, ma punto importante per un motivo”: il giudizio dopo Cagliari-Napoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al termine della partita fra Cagliari e Napoli, terminata sul risultato di 1-1, ci si chiede se bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Tanti i fattori da prendere in considerazione nell’analisi: l’occasione sprecata per portarsi in vetta alla classifica, la grande prestazione del Cagliari, il cambio tattico ideato da Spalletti a causa delle assenze. Luciano Spalletti (Cagliari-Napoli) Il giornalista Gianluca Monti si è espresso sui social in modo abbastanza critico riguardo alla prestazione offerta dal Napoli. Egli ha anche cercato di spiegare cosa non è andato secondo lui: “Il risultato la cosa migliore, prestazione insufficiente del Napoli – anche in virtù delle assenze. La squadra ha faticato a ritrovarsi nel nuovo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al termine della partita fra, terminata sul risultato di 1-1, ci si chiede se bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Tanti i fattori da prendere in considerazione nell’analisi: l’occasione sprecata per portarsi in vetta alla classifica, la grande prestazione del, il cambio tattico ideato da Spalletti a causa delle assenze. Luciano Spalletti () Il giornalista Gianluca Monti si è espresso sui social in modo abbastanza critico riguardo alla prestazione offerta dal. Egli ha anche cercato di spiegare cosa non è andato secondo lui: “Il risultato la cosa migliore, prestazionedel– anche in virtù delle assenze. La squadra ha faticato a ritrovarsi nel nuovo ...

