Emery | «Juve favorita | ma noi giochiamo bene e ci meritiamo il passaggio del turno»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Unaiha parlato in conferenza stampa della sfida di Champions League contro lantus Unaidurante la conferenza stampa della vigilia del match di Champions League tra Villarreal entus ha parlato di vari aspetti, dai tifosi fino al regolamento, ma ha voluto ricordare che la sua formazione merita ildel. Ecco le sue parole. ILDEL– «Lantus ha giocatori internazionali, con un’esperienza altissima, ma anche noi ce l’abbiamo. Penso a Pau, Albiol, Foyth…Anche noi dobbiamo essere in grado di avere fiducia che in un’eliminatoria come questa, vogliamo avere un riconoscimento non solo perchéma perché vinciamo. In questa Champions ...