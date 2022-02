Ecco Foab | l' arma di Putin per annientare l' Ucraina con un solo attacco | terrore in Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) I ribelli filorussi del Donbass e le forzete ucraine continuano a spararsi, mentre la Russia ripete che non intende attaccare per prima l', sebbene pronta a aiutare le repubbliche secessioniste di Donetsk e Lugansk. Nel villaggio di Pionerskoye, si sono avute le prime due vittime civili, uccise da cannonate ucraine che hanno sventrato 5 case. Le milizie di Lugansk sostengono d'aver respinto un tentativo di sfondamento del fronte attuato dalla 79° Brigata di paracadutisti di Kiev, che «avrebbe cercato di passare il fiume Seversky Donets ritirandosi con gravi perdite». Intanto, sono arrivati a 40.000 i civili del Donbass evacuati in Russia. Il presidente americano Joe Biden ha convocato ieri un consiglio della Sicurezza Nazionale, in cui ha riaffermato l'imminenza di unrusso «in qualsiasi momento». Per la Cnn ...