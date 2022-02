Diretta Bologna - Spezia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Bologna - Il Bologna di Mihajlovic riceve lo Spezia di Thiago Motta al Dall'Ara nella partita che chiude il 26° turno del campionato di Serie A . I rossoblù vengono dalla sconfitta sul campo della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 febbraio 2022)- Ildi Mihajlovic riceve lodi Thiago Motta al Dall'Ara nella partita che chiude il 26° turno del campionato di Serie A . I rossoblù vengono dalla sconfitta sul campo della ...

Advertising

SPubblicitari : #Bologna - #Spezia Pronostico e Diretta Live - Milanosportiva : Inter-Bologna Primavera in diretta streaming web tv gratis - didoneseitu : Ieri, Marilù Oliva ha presentato il suo nuovo romanzo L'Eneide Di Didone, a Bologna. L'evento, trasmesso anche in… - infoitsport : Diretta Bologna-Spezia ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming - sportli26181512 : Probabili formazioni Bologna-Spezia: La sfida del Dall'Ara chiude la 26^ giornata: Mihajlovic non può contare su Me… -