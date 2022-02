Crisanti contro la “prudenza” del governo: «Non si può marginalizzare a lungo il 10% dei cittadini» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Andrea Crisanti torna a parlare delle misure del governo. «Il contagio è calato grazie al vaccino e non alle restrizioni, che sono le stesse di quattro settimane fa, quando viaggiavamo al ritmo di 250mila nuovi positivi al giorno e i divieti non avevano impatto sulla pandemia. Come il green pass, che è servito a far immunizzare le persone ma non a impedire la trasmissione del virus. Per questo dico che tenere il certificato verde oggi è una decisione squisitamente politica e non sanitaria, giustificata dalla determinazione del governo di tenere fino in fondo la linea, dallo choc iniziale delle bare di Bergamo e dal non voler dare la sensazione che tutto sia finito, ma non dalla curva della pandemia». Crisanti: «È il momento migliore per riaprire» Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Andreatorna a parlare delle misure del. «Il contagio è calato grazie al vaccino e non alle restrizioni, che sono le stesse di quattro settimane fa, quando viaggiavamo al ritmo di 250mila nuovi positivi al giorno e i divieti non avevano impatto sulla pandemia. Come il green pass, che è servito a far immunizzare le persone ma non a impedire la trasmissione del virus. Per questo dico che tenere il certificato verde oggi è una decisione squisitamente politica e non sanitaria, giustificata dalla determinazione deldi tenere fino in fondo la linea, dallo choc iniziale delle bare di Bergamo e dal non voler dare la sensazione che tutto sia finito, ma non dalla curva della pandemia».: «È il momento migliore per riaprire» Andrea, microbiologo dell’Università di ...

