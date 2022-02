Covid: tensione in commissione su dl, Lega si 'smarca' e vota con Fdi e Alternativa (2) (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'emendamento della Lega per lo stop al super green pass al 31 marzo con lo scadere dello stato di emergenza è stato accantonato, su decisione della relatrice del dl Covid Elena Carnevali del Pd, e verrà messo in votazione nel pomeriggio quando la commissione Affari Sociali tornerà a riunirsi dopo il voto di fiducia in aula al Milleproroghe. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - L'emendamento dellaper lo stop al super green pass al 31 marzo con lo scadere dello stato di emergenza è stato accantonato, su decisione della relatrice del dlElena Carnevali del Pd, e verrà messo inzione nel pomeriggio quando laAffari Sociali tornerà a riunirsi dopo il voto di fiducia in aula al Milleproroghe.

