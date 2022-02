Covid oggi Lazio, 3.121 contagi e 24 morti. A Roma 1.746 nuovi casi (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.121 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.745 tamponi molecolari e 25.114 antigenici con un tasso di positività del 9,2%. I ricoverati sono 1.683 i ricoverati, 42 in più da ieri e 148 le terapie intensive occupate, una in più da ieri. Da ieri sono guarite 9.452 persone. I casi a Roma città sono a quota 1.746. “I guariti rappresentano il triplo dei casi positivi e Roma torna sotto quota 2mila” dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 803 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.121 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.745 tamponi molecolari e 25.114 antigenici con un tasso di positività del 9,2%. I ricoverati sono 1.683 i ricoverati, 42 in più da ieri e 148 le terapie intensive occupate, una in più da ieri. Da ieri sono guarite 9.452 persone. Icittà sono a quota 1.746. “I guariti rappresentano il triplo deipositivi etorna sotto quota 2mila” dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 803 i ...

Covid, news di oggi. Figliuolo: "Quarta dose per fragili dal 1° marzo". LIVE Sky Tg24 Virus, nell’Isola altre cinque vittime e 1.043 nuovi positivi Cinque morti e 1.043 nuovi casi accertati di coronavirus per la Sardegna nelle ultime 24 ore. Il bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione segnala inoltre che i test processati in totale – ...

Covid. 'Pochi' tamponi, ma positività al 41,9%: 560 i nuovi casi. Altri 5 i decessi 1' di lettura 21/02/2022 - Sono 560 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 5 i decessi. In un giorno nelle Marche sono stati testati 2.266 tamponi: 1.336 nel perco ...

