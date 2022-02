Così l’ex cancelliere Schröder tiene in ostaggio il governo di Berlino (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il sogno della cancelleria lo accarezzava sin da bambino e per arrivarci c’ha lavorato una vita, malgrado fosse il solo a crederci. Adesso che c’è arrivato, Olaf Scholz, mai e poi mai avrebbe pensato di dover fare i conti con il rischio di una guerra nel cuore dell’Europa, in Ucraina, cuscinetto in bilico fra Nato e Russia. Rischio con cui, in questa gravità, nessuno degli otto cancellieri prima di lui aveva mai dovuto confrontarsi. E mai e poi mai Scholz avrebbe immaginato che una minaccia potesse arrivargli proprio dal suo partito socialdemocratico e, in primis, da colui che ne è stato leader, oltre che suo ultimo cancelliere (1998- 2005): Gerhard Schröder. Di cui Scholz fu pupillo, segretario generale e guardaspalle nella battaglia per far digerire al partito la riforma del mercato del lavoro Agenda 2010, principale lascito di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il sogno della cancelleria lo accarezzava sin da bambino e per arrivarci c’ha lavorato una vita, malgrado fosse il solo a crederci. Adesso che c’è arrivato, Olaf Scholz, mai e poi mai avrebbe pensato di dover fare i conti con il rischio di una guerra nel cuore dell’Europa, in Ucraina, cuscinetto in bilico fra Nato e Russia. Rischio con cui, in questa gravità, nessuno degli otto cancellieri prima di lui aveva mai dovuto confrontarsi. E mai e poi mai Scholz avrebbe immaginato che una minaccia potesse arrivargli proprio dal suo partito socialdemocratico e, in primis, da colui che ne è stato leader, oltre che suo ultimo(1998- 2005): Gerhard. Di cui Scholz fu pupillo, segretario generale e guardaspalle nella battaglia per far digerire al partito la riforma del mercato del lavoro Agenda 2010, principale lascito di ...

MRaggini : @AndreaMarcucci @EnricoLetta @CarloCalenda Sono uscito dal PD quando ho visto tutti i miei ex compagni (quasi tutti… - Adriano07883742 : ? PANICO A LA 7! L'ex ministro Castelli racconta il suo dramma. Così la puntura lo sta devastando ??… - pattyc522 : @fabriziox23 @AStramezzi Purtroppo non ho più l'età per fare le battaglie.....ma come ex-68ina, mi piange il cuore… - lasco85vincenzo : @PaPaganini l'ex portiere del milan ne faceva 4/5 a stagione di errori così anzi anche peggio - Albe_1964 : @Pat_Wild @fmfiorenzob @Italia_Freeweed Non conosco l'esempio del Canada ma suppongo che, nel caso concreto, il Can… -

Ultime Notizie dalla rete : Così l’ex “Ecco perché Blanco si chiama così”: la rivelazione del suo ex collega, il pizzaiolo Mohamed Il Fatto Quotidiano