Con il riconoscimento di Donetsk e Lugansk Putin cancella l’Ucraina dalla mappa

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dimostrato di non aver mai avuto a cuore una soluzione diplomatica del conflitto che da otto anni va avanti nel Donbass e riconoscendo l’indipendenza delle due finte repubbliche die Lugansk ha dichiarato anche la fine degli accordi di Minsk, quei protocolli a cui lui e i suoi funzionari dicevano di tenere molto.e Lugansk, per la Russia, ora sono due stati indipendenti, non sono più Ucraina e non sono ancora Russia, ma essendo abitati da russi – russofoni o cittadini che in questi anni hanno fatto richiesta del passaporto di Mosca – sono sotto la zona di sicurezza e di protezione di Mosca, alla quale ora sono legati da un accordo di cooperazione. La decisione, sulla carta, è stata presa dopo un Consiglio di sicurezza straordinario, in cui Putin ha ascoltato i suoi uomini – c’era anche una donna, ...