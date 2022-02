"Ci sono i ladri": furti in serie nelle case, poi la fuga e l'inseguimento (Di lunedì 21 febbraio 2022) ladri in azione, colpi di arma da fuoco e inseguimenti. Un gruppo di malviventi, durante il fine settimana, ha messo in allarme tutta la zona di Cassino e paesi limitrofi, da San Vittore a Cervaro fino a Sant'Elia e Piedimonte... Leggi su europa.today (Di lunedì 21 febbraio 2022)in azione, colpi di arma da fuoco e inseguimenti. Un gruppo di malviventi, durante il fine settimana, ha messo in allarme tutta la zona di Cassino e paesi limitrofi, da San Vittore a Cervaro fino a Sant'Elia e Piedimonte...

Advertising

edmondocirielli : ??Da nord a sud,nelle periferie delle grandi città, gli italiani sono ostaggio di bande di malviventi stranieri, la… - villacalendasco : Tangenti per false invalidità: 7 indagati, coinvolti anche medici - Lombardia - - CiociariaO : Bande in azione e notti insonni: ladri in casa mentre ci sono i proprietari Dalle prime informazioni sembrerebbe ch… - telodogratis : “Ci sono i ladri”: furti in serie nelle case, poi la fuga e l’inseguimento - Giusepp17251811 : Non tutti sono spacciatori di odio, molti si sono rotti il cazxo e sfogano la loro indignazione mandando affanculo… -