Bosnia | Borrell | No ad un paese diviso Ue pronta a usare tutti gli strumenti

voceditalia : Bosnia: Borrell, situazione critica, il Paese è a rischio -

Agenzia ANSA

"Abbiamo discusso di come possiamo mantenere la sovranita', l'integrita' territoriale e l'unita' del paese. Abbiamo esortato i leader politici ad assumere le loro responsabilita', a preservare le ...... 'I summit, a livello di ministri o di leader - ha aggiunto ancoraparlando della crisi tra ...modo per uscire dalla crisi' 'Una parte importante del Consiglio di oggi sarà dedicata alla-...'Abbiamo discusso di come possiamo mantenere la sovranita', l'integrita' territoriale e l'unita' del paese. Abbiamo esortato i leader politici ...Bruxelles vuole ripetere l'accordo siglato nel 2021 con il Sudafrica: 8,5 mld di dollari in cambio di phase out del carbone accelerato ...