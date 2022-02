BOOM! Falchi | Convertini e Autieri verso la cancellazione

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Beppee AnnaConferme e novità. Il nuovo daytime estivo di Rai1 pare non sarà affatto una semplice riproposizione di quello dello scorso anno. Se nei pomeriggi infrasettimanali torneranno – come vi abbiamo anticipato – Roberta Capua e Gianluca Semprini con Estate in Diretta, al mattino ci saranno cambiamenti. E pure nel weekend. Ecco cosa siamo in grado di svelarvi. Ci risulta innanzitutto che al mattino, dal lunedì al venerdì, non ci sarà più Serenacon Dedicato. Lo scorso anno, il programma in questione aveva debuttato su Rai1 proprio nei mesi estivi occupando la fascia dalle 9.55 alle 11.25. La trasmissione è poi tornata nei palinsesti invernali ma al sabato, con una nuova versione rivisitata ma altresì poco convincente in onda dalle 14 alle 15.15. La nuova direzione del daytime guidata da Antonio di ...