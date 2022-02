Biffi B-Contemporary riapre in Corso Genova a Milano

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Fra i negozi e buyer che hanno trasformato l’arte di comprare e vendere in un marchio di fabbrica, proprio come una griffe internazionale, ci sono gli store ideati da Rosy, vetrine di riferimento per i marchi di moda maschile e femminile contemporanei. Il progetto nasce nella seconda metà degli anni Sessanta dall’idea di due sorelle, Rosy e Adele, che iniziano a raccontare, in vetrina e sugli appendini e scaffali, alcuni brand scovati in giro per il mondo accanto alle proposte stilistiche nostrane. Da allora,diviene uno dei punti di riferimento per lo stile milanese e internazionale, nonché business di famiglia da due generazioni. Oggi il GruppoBoutiques conta cinque negozi: tre aBoutiques e...