Belen | “Sono una pasticciona Mi lascio | mi riprendo | mi fidanzo con un altro”

Advertising

VanityFairIt : A Verissimo ha risposto a quelli che secondo lei sono dei veri bulli - cristin86212732 : RT @napolista: #Mammuccari: «Le donne invocano rispetto e solidarietà ma poi sono le prime a massacrarsi tra loro» A Libero parla delle of… - napolista : #Mammuccari: «Le donne invocano rispetto e solidarietà ma poi sono le prime a massacrarsi tra loro» A Libero parla… - infoitcultura : Belen a Verissimo: 'Sono fidanzata con i miei gatti' - UnaDonna_it : Belen e Stefano De Martino sono tornati ufficialmente insieme? Lui, però, ha posto il veto su una cosa. LEGGI QUI… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Sono

Rodriguez è incessantemente sotto i riflettori.bastati un selfie e una Instagram Story per scatenare le perplessità tra i followers e un sacco di commenti al veleno da parte degli haters. ...i più chiacchierati e fotografati del momento:Rodriguez e Stefano De Martino hanno il predominio del gossip italiano da più di un mese. I due, visti più uniti che mai, hanno dato il via a ...Dagospia, tramite una 'Dagonews', racconta di forti malumori sopraggiunti ai vertici Mediaset in merito all'operato della modella ...Belen non si nasconde, a Verissimo utilizza anche l’ironia per dire quanto sia difficile gestire la sua famiglia, due figli nati da due amori, quello per Stefano De Martino e pe Antonino Spinalbese. T ...