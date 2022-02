Barcellona | Xavi pazzo del giocatore | “A 19 anni il migliore nel suo ruolo!”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ildistravince sul campo del Valencia e il tecnico loda in particolare la prestazione di Pedri, autore di un assist appena tre minuti dopo il suo ingresso in campo. Pedri, centrocampista del“È unsuperlativo, fantastico, per quello che fa e i suoi tempi di gioco. Potrebbe essere ilnel suo ruolo e ha solo 19. Poi fa gol, entra in area, lavora tanto e recupera palloni. È una meraviglia averlo in squadra”. Queste le parole del tecnico blaugrana.