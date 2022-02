Atp 500 Rio de Janeiro, Bolelli-Fognini vincono il doppio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno vinto il torneo di doppio del “Rio Open”, Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.815.115 dollari che si è concluso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile (lo scorso anno il torneo era stato cancellato causa della pandemia). Nella notte italiana il 36enne di Budrio, numero 22 Atp in doppio, e il 34enne di Arma di Taggia, numero 66 del ranking di specialità, quest’anno arrivati anche nei quarti agli Australian Open (dove trionfarono nel 2015), si sono imposti in finale per 7-5 6-7 (2) 10-6, in più di due ore, sul britannico Jamie Murray, numero 21 Atp in doppio, e sul brasiliano Bruno Soares, 17 del ranking di specialità. Dopo aver perso la semifinale nel singolo contro Alcaraz, Fabio Fognini si toglie comunque una ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Simonee Fabiohanno vinto il torneo didel “Rio Open”, Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.815.115 dollari che si è concluso sui campi in terra rossa di Rio de, in Brasile (lo scorso anno il torneo era stato cancellato causa della pandemia). Nella notte italiana il 36enne di Budrio, numero 22 Atp in, e il 34enne di Arma di Taggia, numero 66 del ranking di specialità, quest’anno arrivati anche nei quarti agli Australian Open (dove trionfarono nel 2015), si sono imposti in finale per 7-5 6-7 (2) 10-6, in più di due ore, sul britannico Jamie Murray, numero 21 Atp in, e sul brasiliano Bruno Soares, 17 del ranking di specialità. Dopo aver perso la semifinale nel singolo contro Alcaraz, Fabiosi toglie comunque una ...

