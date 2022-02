Ambra Angiolini scioglie il suo ‘Nodo’ al teatro Ambra Jovinelli di Roma

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –all’: l’attricenaè impegnata aldi, protagonista con Arianna Scommegna del dramma della scrittrice americana Johanna Adams, ‘Il nodo’, fino al 27 febbraio per la regia di Serena Sinigaglia. Il lavoro, fondato su un dialogo continuo delle due attrici, mai interrotto in scena, è ambientato in un’aula scolastica e coinvolge temi sociali e psicologici sensibili, dal bullismo all’identità di genere, nonché il triplice rapporto figli-genitori, insegnanti-alunni, genitori-insegnanti. La vicenda ruota attorno a una convocazione a scuola di una madre, dopo la sospensione decisa dalla preside e dal ...

