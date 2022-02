Accoltellata per averle rubato il fidanzato (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’aggressore è una 15enne che con un coltello da cucina ha mandato all’ospedale, in codice rosso, una 17enne Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’aggressore è una 15enne che con un coltello da cucina ha mandato all’ospedale, in codice rosso, una 17enne

Advertising

News24_it : Lite per un ragazzo, 17enne accoltellata da 14enne a Roma - TGCOM - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Minorenne accoltellata da coetanea in strada a Roma, è grave. Lite fuori oratorio per un ragazzo.Vittima ha 17 anni,l'al… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Minorenne accoltellata da coetanea in strada a Roma, è grave. Lite per un ragazzo. La vittima ha 17 anni, l'altra 14 #AN… - AnsaRomaLazio : Minorenne accoltellata da coetanea in strada a Roma, è grave. Lite fuori oratorio per un ragazzo.Vittima ha 17 anni… - AnsaRomaLazio : Minorenne accoltellata da coetanea in strada a Roma, è grave. Lite per un ragazzo. La vittima ha 17 anni, l'altra 1… -