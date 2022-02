Volley, Superlega 2021/2022: Verona show, ma Modena passa al quarto set (Di domenica 20 febbraio 2022) La Leo Shoes PerkinElmer Modena vince 3-1 (25-21, 27-25, 28-30, 25-21) sul campo di Verona Volley nella sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Partita spettacolare e molto combattuta all’AGSM Forum, con i padroni di casa che con un’incredibile rimonta vincono il terzo set e allungano la partita. I Canarini però fanno valere la loro esperienza nel quarto set, dove allungano nel momento decisivo e si portano così a casa i tre punti. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 22^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) La Leo Shoes PerkinElmervince 3-1 (25-21, 27-25, 28-30, 25-21) sul campo dinella sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato didimaschile. Partita spettacolare e molto combattuta all’AGSM Forum, con i padroni di casa che con un’incredibile rimonta vincono il terzo set e allungano la partita. I Canarini però fanno valere la loro esperienza nelset, dove allungano nel momento decisivo e si portano così a casa i tre punti. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 22^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – ...

