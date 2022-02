Un albero liquido per purificare l’aria in centro città: ecco di cosa si tratta e come funziona (Di domenica 20 febbraio 2022) Immaginiamo di essere sulla romantica avenue des Champs-Élysées a Parigi, sulla scicchissima Croisette di Cannes. Oppure di passeggiare sulla Rambla di Barcellona mentre giocolieri e artisti di strada catturano la nostra attenzione. Forse non ci facciamo caso ma attorno a noi, a rendere perfetto il quadro che stiamo vivendo, ci sono loro: gli alberi. Che ci fanno ombra, che ci ristorano se vogliamo prendere un po’ di fresco, che ci rendono più gradevole il passaggio. Soprattutto: che rendono l’aria più respirabile. Sono fronde vere, rami che hanno le loro radici nella terra. Ma non sarà così ovunque e per sempre. A pensare a una risoluzione per le zone dove non è ancora possibile una riqualificazione naturale è stata la città di Belgrado in Serbia, con l’installazione di un albero liquido. Un bioreattore per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Immaginiamo di essere sulla romantica avenue des Champs-Élysées a Parigi, sulla scicchissima Croisette di Cannes. Oppure di passeggiare sulla Rambla di Barcellona mentre giocolieri e artisti di strada catturano la nostra attenzione. Forse non ci facciamo caso ma attorno a noi, a rendere perfetto il quadro che stiamo vivendo, ci sono loro: gli alberi. Che ci fanno ombra, che ci ristorano se vogliamo prendere un po’ di fresco, che ci rendono più gradevole il passaggio. Soprattutto: che rendonopiù respirabile. Sono fronde vere, rami che hanno le loro radici nella terra. Ma non sarà così ovunque e per sempre. A pensare a una risoluzione per le zone dove non è ancora possibile una riqualificazione naturale è stata ladi Belgrado in Serbia, con l’installazione di un. Un bioreattore per ...

