Sonia e Adriana | chi vincerà il Grande Fratello? La loro risposta

Leggi su biccy

(Di domenica 20 febbraio 2022)Bruganelli eVolpe oggi pomeriggio sono state ospiti in collegamento a Verissimo da Silvia Toffanin. Dopo aver parlato delrapporto burrascoso, di amore e di maternità, Silvia ha chiesto ad entrambe: “ChiilVip?“. La prima a rispondere è stataBruganelli che senza timore e senza peli sulla lingua ha dichiarato: “Io non so chi, ma vorrei che vincesse Soleil, ma credo cheLulù”. Più democristiana ladiVolpe, che sostanzialmente non ha risposto. “Chi ha vinto questa edizione è il triangolo Delia, Soleil ed Alex: come vada vadahanno appassionato. Li abbiamo criticati, infangati, votati, sostenuti.. ...