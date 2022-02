Scuola, Stati generali a Torino, gli studenti: Non ci fermeremo finché non ci saranno date risposte (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono più di 600 gli aderenti agli Stati generali della Scuola tra gli studenti di tutto il paese, oltre a 20 sigle tra realtà politiche e sociali, che da tre giorni – l’appuntamento si conclude oggi – stanno discutendo su come immaginare un altro modello di Scuola. “Vogliamo cambiare radicalmente il ruolo che ad oggi svolge la Scuola nel nostro paese – esordisce Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell’Unione Degli studenti, organizzazione studentesca promotrice dell’evento – le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, in meno di un mese, hanno evidenziato il dovere morale di ripensare il rapporto Scuola -lavoro e Scuola – società. I luoghi della formazione devono trasformare il sistema, non riprodurne le stesse logiche ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono più di 600 gli aderenti aglidellatra glidi tutto il paese, oltre a 20 sigle tra realtà politiche e sociali, che da tre giorni – l’appuntamento si conclude oggi – stanno discutendo su come immaginare un altro modello di. “Vogliamo cambiare radicalmente il ruolo che ad oggi svolge lanel nostro paese – esordisce Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell’Unione Degli, organizzazione studentesca promotrice dell’evento – le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, in meno di un mese, hanno evidenziato il dovere morale di ripensare il rapporto-lavoro e– società. I luoghi della formazione devono trasformare il sistema, non riprodurne le stesse logiche ...

IltuttologoLS : RT @twittdipopolo: Non ci dimenticheremo delle cariche sui portuali delle cariche sugli studenti che protestavano contro l'alternanza scuo… - twittdipopolo : Non ci dimenticheremo delle cariche sui portuali delle cariche sugli studenti che protestavano contro l'alternanza… - ANSA_Legalita : Scuola: Stati generali, oggi giornata conclusiva. In oltre 600 si stanno confrontando, 'è momento rivoluzionario' |… - TecnicaScuola : Stati generali della scuola: continua la protesta degli studenti -- - paololattanzio : Iniziata assemblea conclusiva degli Stati Generali della Scuola #studentiinpiazza #scuola #decidiamonoi #studenti -