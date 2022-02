Scamacca: «Tre punti contro una squadra molto forte. Ecco perché non ho esultato» (Di domenica 20 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca a DAZN dopo Inter-Sassuolo. BELLA SERATA – «Di serate belle fortunatamente ne abbiamo passate parecchio quest’anno. Oggi tre punti erano fondamentali contro una squadra molto forte, una delle favorite». SACRIFICIO – «E’ merito della squadra che mi aiuta, del mister. Io ci metto sempre del mio per cercare di migliorarmi e dare il massimo per il gruppo». QANTI GOL – «Non mi sono posto un obiettivo, a fine anno tirerò le somme». NO ESULTANZA PERCHE’ ANDRAI ALL’INTER – «Non ho esultato perché pensavo fosse fuorigioco (sorride ndr)». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante del Sassuolo Gianlucaa DAZN dopo Inter-Sassuolo. BELLA SERATA – «Di serate belle fortunatamente ne abbiamo passate parecchio quest’anno. Oggi treerano fondamentaliuna, una delle favorite». SACRIFICIO – «E’ merito dellache mi aiuta, del mister. Io ci metto sempre del mio per cercare di migliorarmi e dare il massimo per il gruppo». QANTI GOL – «Non mi sono posto un obiettivo, a fine anno tirerò le somme». NO ESULTANZA PERCHE’ ANDRAI ALL’INTER – «Non hopensavo fosse fuorigioco (sorride ndr)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

