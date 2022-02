Pedalata a Codogno: 300 in bici per non dimenticare la prima zona rossa Covid (Di domenica 20 febbraio 2022) Emozioni e commozione. Tanta. E ancora una volta è la bicicletta, simbolo della fatica più vera e del rapporto viscerale con la terra, a interpretare il ruolo da protagonista. In 300 si sono ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 febbraio 2022) Emozioni e commozione. Tanta. E ancora una volta è lacletta, simbolo della fatica più vera e del rapporto viscerale con la terra, a interpretare il ruolo da protagonista. In 300 si sono ...

Advertising

Radio1Rai : #Covid Il 20 febbraio di 2 anni fa il primo caso in Italia - il cosiddetto paziente 1 - a #Codogno cittadina lombar… - Devabole : RT @Radio1Rai: #Covid Il 20 febbraio di 2 anni fa il primo caso in Italia - il cosiddetto paziente 1 - a #Codogno cittadina lombarda che og… - TizianoPesce : RT @Radio1Rai: #Covid Il 20 febbraio di 2 anni fa il primo caso in Italia - il cosiddetto paziente 1 - a #Codogno cittadina lombarda che og… - infoitinterno : CODOGNO. DOMANI UNA PEDALATA GRAVEL A DUE ANNI DALL'ESPLOSIONE DELLA PANDEMIA - ginugiola : RT @Radio1Rai: #Covid Il 20 febbraio di 2 anni fa il primo caso in Italia - il cosiddetto paziente 1 - a #Codogno cittadina lombarda che og… -