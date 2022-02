Pechino 2022, i Giochi da sogno di Johannes Strolz, nessuno meglio di lui nello sci alpino (Di domenica 20 febbraio 2022) Johannes Strolz ha chiuso i suoi Giochi Olimpici di Pechino 2022 con un incredibile bilancio di due medaglie d’oro e una d’argento, con le due affermazioni tra combinata e team event, e il forse ancora più incredibile secondo posto nello slalom speciale alle spalle solo di un magistrale Clement Noel. Dire che la rassegna a cinque cerchi dell’austriaco abbia ecceduto le aspettative è forse più che un eufemismo, per un atleta come lui che solo all’inizio di questa stagione era sostanzialmente fuori dalla squadra nazionale, nella condizione di dover sfruttare al meglio ogni minima possibilità di competere in Coppa del Mondo. Poi la svolta: un’incredibile qualità trovata ad ormai 29 anni, i primi risultati, fino alla straordinaria vittoria in slalom ad Adelboden del 9 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022)ha chiuso i suoiOlimpici dicon un incredibile bilancio di due medaglie d’oro e una d’argento, con le due affermazioni tra combinata e team event, e il forse ancora più incredibile secondo postoslalom speciale alle spalle solo di un magistrale Clement Noel. Dire che la rassegna a cinque cerchi dell’austriaco abbia ecceduto le aspettative è forse più che un eufemismo, per un atleta come lui che solo all’inizio di questa stagione era sostanzialmente fuori dalla squadra nazionale, nella condizione di dover sfruttare alogni minima possibilità di competere in Coppa del Mondo. Poi la svolta: un’incredibile qualità trovata ad ormai 29 anni, i primi risultati, fino alla straordinaria vittoria in slalom ad Adelboden del 9 ...

Advertising

milanocortina26 : #MilanoCortina2026 è pronta a ricevere la bandiera Olimpica. Domani durante la Cerimonia di Chiusura di… - fattoquotidiano : Olimpiadi: tante medaglie e troppe polemiche, molte campionesse e pochi giovani. La lezione di Pechino 2022 in vist… - Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - DJCrimsonOracle : #Beijing2022 Grazie e arrivederci a Pechino 2022???? Ciao e Benvenuto a Milano Cortina 2026???? #milano2026 - ArianoPrandi : Pechino 2022, atleta ucraino e russo posano insieme per foto su podio | Sky TG24 -