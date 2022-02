Milano, cinque ragazzi accoltellati in una notte nella zona della movida: un 20enne è grave (Di domenica 20 febbraio 2022) È di cinque feriti il bilancio dell’ultima notte a Milano, dove ci sono stati diversi episodi tra le 2 e le 5 soprattutto in zona Garibaldi, dove ci sono diversi locali della movida milanese. I primi quattro ragazzi soccorsi dal 118 hanno tra i 15 e i 20 anni. Uno ventenne tra loro sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni. Altro episodio è successo in piazza Duca D’Aosta, nei pressi della stazione Centrale, dove è rimasto ferito un altro ragazzo. Al momento gli inquirenti non escludono che gli episodi possano essere legati tra loro. Leggi anche: Rimini, un 15enne ha accoltellato un compagno di classe: «Ha reagito al bullismo» Due carabinieri accoltellati durante un controllo antidroga: caccia all’uomo a ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) È diferiti il bilancio dell’ultima, dove ci sono stati diversi episodi tra le 2 e le 5 soprattutto inGaribaldi, dove ci sono diversi localimilanese. I primi quattrosoccorsi dal 118 hanno tra i 15 e i 20 anni. Uno ventenne tra loro sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni. Altro episodio è successo in piazza Duca D’Aosta, nei pressistazione Centrale, dove è rimasto ferito un altro ragazzo. Al momento gli inquirenti non escludono che gli episodi possano essere legati tra loro. Leggi anche: Rimini, un 15enne ha accoltellato un compagno di classe: «Ha reagito al bullismo» Due carabinieridurante un controllo antidroga: caccia all’uomo a ...

