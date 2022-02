Massimo Ranieri, perché si chiama così e qual è il suo vero nome (Di domenica 20 febbraio 2022) In pochi sanno che Massimo Ranieri non è il vero nome dell’artista napoletano. Infatti la storia dietro il suo nome d’arte è tutta da scoprire. La storia dietro il nome Massimo Ranieri è piena di aneddoti da scoprire. Il nome dell’artista napoletano, infatti, è un altro. Andiamo quindi a scoprire qual è il vero nome del cantante e perché ad oggi è conosciuto da tutti così. Il cantante napoletano sul palco del teatro Ariston (via Getty Images)Al mondo pochi cantanti napoletani sono conosciuti come Massimo Ranieri. Il cantante è tornato alla grande sui palchi italiani e dopo il Concertone di Fine Anno, ... Leggi su vesuvius (Di domenica 20 febbraio 2022) In pochi sanno chenon è ildell’artista napoletano. Infatti la storia dietro il suod’arte è tutta da scoprire. La storia dietro ilè piena di aneddoti da scoprire. Ildell’artista napoletano, infatti, è un altro. Andiamo quindi a scoprireè ildel cantante ead oggi è conosciuto da tutti. Il cantante napoletano sul palco del teatro Ariston (via Getty Images)Al mondo pochi cantanti napoletani sono conosciuti come. Il cantante è tornato alla grande sui palchi italiani e dopo il Concertone di Fine Anno, ...

Advertising

patrizia62roma : RT @BearsDani18: Erba di casa mia mangiavo in fretta e poi correvo via... Quanta emozione un calcio ad un pallone tu che dicevi piano 'Amor… - ReignOfTheSerie : Ecco a voi gli ospiti di #Domenicain di oggi: Massimo Ranieri Official, Giusy Ferreri, Aka7even, Highsnob & Hu, Gus… - programmitvoggi : Massimo Ranieri, Giusy Ferreri tra gli ospiti di Domenica In - Emanuel23137303 : @DiTopazio @robertaselli77 @Massimo20_IT Con rispetto a Ranieri ma il nostro Massimo divulga da dio - wildrouche : Avendo forte crollo causa Massimo Ranieri e Franco Battiato che cantano Era de maggio a Siamo tutti invitati (citif… -