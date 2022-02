LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Gazzoli in fuga con altri 19 corridori, 80 km all’arrivo (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Meno di 10 km all’inizio del secondo GPM di terza categoria. I corridori affronteranno una salita di 3,4 km al 5,6%. 16.28 Il gruppo perde ancora rispetto alla testa della corsa. 2’20” ora il ritardo. 16.24 L’olandese non riesce a continuare ed è costretto a ritirarsi. Pidcock ritorna invece sulla fuga. 16.20 Caduta per Thomas Pidcock e Oscar Riesebeek. 16.16 Sale a 1’45” il vantaggio dei battistrada. 16.12 Raggiunte le due ore di corsa. Mancano 87 km all’arrivo. 16.08 Si è stabilizzato il vantaggio della fuga. Gruppo a 1’20”. 16.04 Nella fuga abbiamo il nostro Michele Gazzoli. Il corridore dell’Astana Qazaqstan Team ha conquistato un quarto posto nella prima tappa di questa ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 Meno di 10 km all’inizio del secondo GPM di terza categoria. Iaffronteranno una salita di 3,4 km al 5,6%. 16.28 Il gruppo perde ancora rispetto alla testa della corsa. 2’20” ora il ritardo. 16.24 L’olandese non riesce a continuare ed è costretto a ritirarsi. Pidcock ritorna invece sulla. 16.20 Caduta per Thomas Pidcock e Oscar Riesebeek. 16.16 Sale a 1’45” il vantaggio dei battistrada. 16.12 Raggiunte le due ore di corsa. Mancano 87 km. 16.08 Si è stabilizzato il vantaggio della. Gruppo a 1’20”. 16.04 Nellaabbiamo il nostro Michele. Il corridore dell’Astana Qazaqstan Team ha conquistato un quarto posto nella primadi questa ...

