LIVE Bob a 4, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: Friedrich aumenta il vantaggio su Lochner nella terza manche (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.43: Il britannico Hall perde ulteriore terreno e si inserisce al sesto posto con 1?17 di ritardo. Ora Gaitiukevich 2.40: L’errore di Kibermanis che sbanda nel finale e chiude la sua prova con 80 centesimi di ritardo da Friedrich. Corsa al bronzo non ancora compromessa ma serve la quarta manche perfetta 2.38: Accorcia le distanze il tedesco Hafer nei confronti dei canadesi: ritardo di 73 centesimi. Ci sarà battaglia per il bronzo. Ora il lettone Kibermanis 2.35: Ritardo pesante, nonostante una rimonta nel finale, per il canadese Kripps che ha 65 centesimi di svantaggio sul tedesco, terzo posto. Ora Hafer 2.33: aumenta sensibilmente il ritardo di Lochner nei confronti di Friedrich: sono 20 centesimi di ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.43: Il britannico Hall perde ulteriore terreno e si inserisce al sesto posto con 1?17 di ritardo. Ora Gaitiukevich 2.40: L’errore di Kibermanis che sbanda nel finale e chiude la sua prova con 80 centesimi di ritardo da. Corsa al bronzo non ancora compromessa ma serve la quartaperfetta 2.38: Accorcia le distanze il tedesco Hafer nei confronti dei canadesi: ritardo di 73 centesimi. Ci sarà battaglia per il bronzo. Ora il lettone Kibermanis 2.35: Ritardo pesante, nonostante una rimonta nel finale, per il canadese Kripps che ha 65 centesimi di ssul tedesco, terzo posto. Ora Hafer 2.33:sensibilmente il ritardo dinei confronti di: sono 20 centesimi di ...

