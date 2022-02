(Di domenica 20 febbraio 2022) Nicolòal posto di MarceloNell’che pomeriggio affronterà il Sassuolo non cilo squalificato Marcelo. Il posto del croato in cabina di regiaa totale appannaggio di Nicolòche mercoledì aveva saltato la partita contro il Liverpool, sempre per squalifica. “Ritrovare il campo nell’immediato può essere l’aiuto psicologico migliore per Nicolò, soprattutto perché contro il Sassuolo dovrà cambiare abito mentale. Dovrà improvvisare su un’altra sceneggiatura. Stavolta a scontare la squalifica è il suo amico, per la prima volta assente dall’inizio in campionato: il ruolo di regista ha bisogno di un giocatore con simile velocità di pensiero e di azione eè forse l’unico a ...

Advertising

_intermagazine : Inter, riecco Barella dopo la Champions: sarà lui il sostituto di Brozovic - sportli26181512 : Milan, a Salerno riecco Theo Hernandez dopo la squalifica: Dopo aver saltato la sfida casalinga contro la Sampdoria… - FELIX38528245 : RT @VannucciJacopo: Riecco un’altra partita dove giochiamo noi e vincono gli altri. SVEGLIA CAZZOOOOOOOO ???? #NapoliInter #Inter - VannucciJacopo : Riecco un’altra partita dove giochiamo noi e vincono gli altri. SVEGLIA CAZZOOOOOOOO ???? #NapoliInter #Inter - Corriere : Napoli-Inter: riecco Koulibaly, nerazzurri con Dimarco Live 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Inter riecco

Corriere dello Sport

...00(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Barella, Calhanoglu, ... Hot: Troppe critiche da spazzar via,Lautaro! Ok Dumfries e Raspadori Not: de Vrij ha perso ...Sulla corsia sinistraTheo Hernandez di rientro dalla squalifica che gli aveva fatto saltare ...tutti a disposizione con Rovella e Portanova che sperano di non partire dalla panchina- ...Video: Riecco Piatek-Gol (Mediaset) Nella ripresa Djuric ha addirittura portato in vantaggio i campani al (72'), ma Rebic cinque minuti più tardi ha evitato almeno la sconfitta alla squadra di Pioli.Riecco i titolarissimi d’attacco in casa Sassuolo ... Raspadori. Niente da fare per l'Inter, che non riesce a mettere Alessandro Bastoni a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima partita di ...