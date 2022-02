In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Febbraio | Covid 19 – Gli scienziati contro la 4ª dose “Rischio-giovani già con la 3ª”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 febbraio 2022)-19 – La curva piegata Booster, dubbi degli: “Espone ial contagio” “Anergia” – Il sistema immunitario continuando a essere stimolato inizierebbe a non rispondere all’antigene Di Peter D’Angelo Ma mi faccia il piacere Di Marco Travaglio L’amuleto. “Auguri per i 70 anni di regno di Elisabetta II. La scienza (e il buon Dio) ci spiegheranno qual è il suo segreto!” (Matteo Salvini, segretario Lega, Twitter, 6.2). “La regina Elisabetta è positiva al” ( Corriere.it, 20.2). Questo è peggio di Renzi e Fassino messi insieme. Fulmini e saette. “Non ha senso Bilancio Malagò si fa bello con Pechino. Ma sotto agli ori non c’è nulla Sipario Olimpico – Faide all’interno delle federazioni Di Lorenzo Vendemiale Crisi ucraina Gli Usa insistono: “Attaccano”. La Russia: “Noi? Non ha senso” Un ...