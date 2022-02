Goldberg: “Quello contro Reigns probabilmente sarà il mio ultimo match in carriera” (Di domenica 20 febbraio 2022) Da diverso tempo era noto il fatto che Quello contro Roman Reigns sarebbe stato l’ultimo match previsto nell’attuale contratto di Goldberg con la WWE ed ora le prospettive future dell’ex WCW Champion sembrano essere lontane dal ring. Il match che si è tenuto nella giornata di ieri con in palio il titolo Universale potrebbe infatti essere l’ultimo match della carriera di Goldberg e le conferme sono arrivate proprio da quest’ultimo. Le conferme con video su Instagram Nella vigilia del suo match contro Roman Reigns, Goldberg ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale un video in cui ha parlato di ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 20 febbraio 2022) Da diverso tempo era noto il fatto cheRomansarebbe stato l’previsto nell’attuale contratto dicon la WWE ed ora le prospettive future dell’ex WCW Champion sembrano essere lontane dal ring. Ilche si è tenuto nella giornata di ieri con in palio il titolo Universale potrebbe infatti essere l’delladie le conferme sono arrivate proprio da quest’. Le conferme con video su Instagram Nella vigilia del suoRomanha postato sul suo profilo Instagram ufficiale un video in cui ha parlato di ...

Advertising

ShiBinti : RT @Zona_Wrestling: #WWE Goldberg: 'Quello contro Reigns potrebbe essere il mio ultimo match in carriera' - - Zona_Wrestling : #WWE Goldberg: 'Quello contro Reigns potrebbe essere il mio ultimo match in carriera' - - asfaltofresco : il primo match quello di goldberg e roman ?? - simone_volponi : Sophie, Alessandro e Antonio, per dirla come Goldberg (wrestling) 'you're next!' Da quello che ho visto la campagna… - RicoBello : @Corriere Io non mi vanterei di essere vicino di Whoopi Goldberg visto quello che ha detto recentemente sugli ebrei… -