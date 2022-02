Gol annullato Atalanta: Gasperini espulso e insultato (Di domenica 20 febbraio 2022) Fiorentina-Atalanta termina 1-0 ma con tantissime polemiche per il gol annullato a Malinovskyi per fuorigioco di Hateboer. Gian Piero Gasperini ha protestato tantissimo per la rete annullata all’Atalanta ed è stato immediatamente espulso dall’arbitro Doveri. Un vero e proprio mistero il motivo per cui sia stato annullato il gol di Malinovskyi. Il Var ha segnato il fuorigioco di Hateboer ma guardando le immagini e tracciando le linee si vede che il giocatore dell’Atalanta è in posizione regolare. L’unica parte del corpo in fuorigioco è il braccio, ma non può essere considerato irregolare, perché con quella parte non si può colpire il pallone. Il fuorigioco segnalato ad HateboerPerché è stato segnato fuorigioco ad Hateboer? Una spiegazione del perché sia stato ... Leggi su napolipiu (Di domenica 20 febbraio 2022) Fiorentina-termina 1-0 ma con tantissime polemiche per il gola Malinovskyi per fuorigioco di Hateboer. Gian Pieroha protestato tantissimo per la rete annullata all’ed è stato immediatamentedall’arbitro Doveri. Un vero e proprio mistero il motivo per cui sia statoil gol di Malinovskyi. Il Var ha segnato il fuorigioco di Hateboer ma guardando le immagini e tracciando le linee si vede che il giocatore dell’è in posizione regolare. L’unica parte del corpo in fuorigioco è il braccio, ma non può essere considerato irregolare, perché con quella parte non si può colpire il pallone. Il fuorigioco segnalato ad HateboerPerché è stato segnato fuorigioco ad Hateboer? Una spiegazione del perché sia stato ...

