David: è derby di Milano, ma non solo (Di domenica 20 febbraio 2022) Oltre a Inter e Milan, anche l'Arsenal è interessato a Jonathan David, attaccante canadese 22enne in forza al Lille, autore di 12... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Oltre a Inter e Milan, anche l'Arsenal è interessato a Jonathan, attaccante canadese 22enne in forza al Lille, autore di 12...

Ultime Notizie dalla rete : David derby David: è derby di Milano, ma non solo Commenta per primo Oltre a Inter e Milan, anche l'Arsenal è interessato a J onathan David, attaccante canadese 22enne in forza al Lille, autore di 12 gol in campionato in questa stagione.

Scontro salvezza Carbonia - Atletico Uri, alle 14.30, allo stadio 'Carlo Zoboli', con i tifosi dopo 482 giorni Il Carbonia arriva al derby reduce da due sconfitte in quattro giorni in terra laziale, 3 a 1 nel recupero di Artena e 2 a 1 a Formia. David Suazo ha convocato 20 calciatori: Idrissi 2000, Bigotti ...

Scontro salvezza Carbonia-Atletico Uri, alle 14.30, allo stadio “Carlo Zoboli”, con i tifosi dopo 482 giorni In classifica occupa la 13ª posizione con 22 punti. Il Carbonia arriva al derby reduce da due sconfitte in quattro giorni in terra laziale, 3 a 1 nel recupero di Artena e 2 a 1 a Formia. David Suazo ...

