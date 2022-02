Congresso Pd, a San Leucio del Sannio si conferma Giovanni Varricchio (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono svolte, nel corso della mattinata, le operazioni di rinnovo degli organi direttivi del Circolo del Partito Democratico di San Leucio del Sannio. Giovanni Varricchio è stato rieletto, all’unanimità degli iscritti, segretario del circolo per un nuovo mandato. “Lavoreremo – ha dichiarato Varricchio – per rafforzare l’azione politica del circolo nel corso del prossimo mandato, cercando di coinvolgere sempre maggiormente la cittadinanza e provando a creare sempre maggiore sinergia con l’amministrazione comunale. Il circolo deve continuare ad essere, come già lo è stato nel precedente mandato, un luogo di ascolto per i cittadini ma anche e soprattutto un luogo dove costruire proposte concrete per migliorare la qualità della vita di chi vive”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono svolte, nel corso della mattinata, le operazioni di rinnovo degli organi direttivi del Circolo del Partito Democratico di Sandelè stato rieletto, all’unanimità degli iscritti, segretario del circolo per un nuovo mandato. “Lavoreremo – ha dichiarato– per rafforzare l’azione politica del circolo nel corso del prossimo mandato, cercando di coinvolgere sempre maggiormente la cittadinanza e provando a creare sempre maggiore sinergia con l’amministrazione comunale. Il circolo deve continuare ad essere, come già lo è stato nel precedente mandato, un luogo di ascolto per i cittadini ma anche e soprattutto un luogo dove costruire proposte concrete per migliorare la qualità della vita di chi vive”. L'articolo proviene da ...

