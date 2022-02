Bruxelles, lo sgarbo maschilista del ministro ugandese: salta von der Leyen e saluta solo Macron e Michel (Di domenica 20 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri ugandese Abubakhar Jeje Odongo è passato senza salutare davanti alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen d è andato a stringere la mano solo al capo del Consiglio dell'UE Charles Michel e al presidente francese Emmanuel Macron durante un ricevimento ufficiale a Bruxelles giovedì. Dopo aver posato per le telecamere, Macron fa un cenno alludendo a von der Leyen e il ministra scamba solo un saluto verbale. <br /> L'incontro ricorda un incidente dell'aprile 2022 quando von der Leyen era stata relegata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan su un divano distante durante un incontro mentre al suo collega Michel era ... Leggi su lastampa (Di domenica 20 febbraio 2022) Ildegli EsteriAbubakhar Jeje Odongo è passato senzare davanti alla presidente della Commissione europea Ursula von derd è andato a stringere la manoal capo del Consiglio dell'UE Charlese al presidente francese Emmanueldurante un ricevimento ufficiale agiovedì. Dopo aver posato per le telecamere,fa un cenno alludendo a von dere il ministra scambaun saluto verbale.

L'incontro ricorda un incidente dell'aprile 2022 quando von derera stata relegata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan su un divano distante durante un incontro mentre al suo collegaera ...

