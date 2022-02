Bologna, Mihajlovic: 'Siamo a -5 dall'obiettivo stagionale, credo ancora nel progetto. E su Saputo...' (Di domenica 20 febbraio 2022) L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha presentato la partita di domani contro lo Spezia in conferenza stampa: "Io cerco sempre... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) L'allenatore delSinisaha presentato la partita di domani contro lo Spezia in conferenza stampa: "Io cerco sempre...

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Siamo a -5 dall'obiettivo stagionale, credo ancora nel progetto. E su Saputo...': L'allenator… - ovidiobaraldini : RT @GiovaAlbanese: Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriverebb… - serieAnews_com : ?? #Mihajlovic rischia l'esonero: il #Bologna pensa ad Andrea #Pirlo - bologna_sport : Mihajlovic: 'Saputo è un signore, pochi presidenti come lui. Tifoseria? Abbiamo bisogno del loro sostegno' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic Conferenza stampa Mihajlovic: "Spezia da Coppa Uefa, noi siamo sereni" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita contro lo Spezia Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. SPEZIA ...

Calciomercato Juventus, esonero sempre più vicino - Rispunta Pirlo Calciomercato Juventus, il ribaltone in Serie A è ipotesi sempre più concreta: ritorna prepotentemente in auge la candidatura di Pirlo. Si entra nella fase più calda del campionato di Serie A: ogni ...

La favola tra Sinisa Mihajlovic e il Bologna rovinata dal sequel - Calcio La Repubblica Bologna, Mihajlovic: "Critiche a Saputo? Io preferisco presidenti come lui" Le dichiarazioni di Mihajlovic nella conferenza stampa prepartita di Bologna-Spezia Siniša Mihajlovic e il suo Bologna vogliono rifarsi dopo la pesante sconfitta esterna, subito contro la Lazio ...

Bologna-Spezia, Mihajlovic: “Abbiamo tempo per fare bene, a partire da domani” Abbiamo ancora tempo ma dobbiamo iniziare a fare risultato, partendo da domani”. Così il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajolovic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga ...

