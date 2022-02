(Di domenica 20 febbraio 2022) Partiamo da Carlo, protagonista in questo fine settimana di un evento da salutare con favore, cioè la nascita di un partito vero e proprio (almeno nelle intenzioni), dotato di organi nazionali e territoriali soggetti ad elezione democratica. Ebquesto nuovo soggetto politico si colloca nell’area liberal-democratica, esattamente quella devastata dall’avvento della secondae umiliata nell’ultimo decennio all’insegna del nefasto “uno vale uno”. Ma perché dobbiamo salutare con favore l’iniziativa di, dov’è il senso di questa operazione in un sistema politico nazionale già densamente popolato di leader e movimenti di varia forma ed orientamento? La risposta è tutta nei numeri oggi proposti da Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, numeri che vanno analizzati con impegno e che debbono essere sin d’ora ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE L’esperto. “I 5Stelle prima spariscono e meglio stiamo tutti” (Carlo Calenda, Stampa, 7.2).… - Stefano___1970 : @formichenews @roberto_arditti Ma quale bene #Calenda! @giornalecchismo - giannitrovati : RT @formichenews: Bene Calenda, ma qui c’è da rifondare la Repubblica Chi si farà carico di governare un Paese che pesa il 12,6 % del PIL… - formichenews : Bene Calenda, ma qui c’è da rifondare la Repubblica Chi si farà carico di governare un Paese che pesa il 12,6 % de… - agoacciaio : RT @Giuliano5S: Che bel quadretto: Calenda, Renzi, Giorgetti e pure Letta. Bene bene bene. I nodi vengono tutti a pettine. Insieme hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Bene Calenda

... alleato di Renzi,e compagnia cantante. E abbandonare la Regione al suo basso profilo, soprattutto nel delicatissimo settore della Sanità. La questione apreil panorama incerto. Anche ...Ma con loronon ci pensa proprio ad allearsi. E lo dice dal palco. "Noi con populisti e ... E avverte che la legge elettorale proporzionale non va: "serve un governo che decide e non pensi ...Politica - L'ex ministro: Azione indipendente dai poli. Oggi il .... Questo logora il governo. E ritengo che Draghi faccia bene a richiamare l'attenzione su questo problema. Non si può pensare di ...A margine Calenda ne ha per tutti, nel bene e nel male: “Letta è un amico, è una persona che stimo E all’ex ministro che dice che la sua forza politica sarà “la terza scelta tra sovranisti e populisti ...