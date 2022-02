Bayern Monaco-Greuther Fürth, le formazioni ufficiali (Di domenica 20 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Greuther Fürth, gara valevole per la 23a giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio ore 15:30 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Prima contro ultima della classe, il match di questo pomeriggio tra Bayern Monaco e Greuther Fürth sembra non avere storia. I bavaresi dopo tre vittorie di fila, sono stati protagonisti nell’ultimo turno, di una pesante ed inaspettata sconfitta sul campo del Bochum per 4-2. Un risultato inimmaginabile considerando la superiorità dei campioni di Germani in carica, ma che dimostra di come in questo campionato anche nelle sfide semplici sulla carta, ci possano essere insidie. La squadra di Julian Nagelsmann viene da una ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 20 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la 23a giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio ore 15:30 all’Allianz Arena didi Baviera. Prima contro ultima della classe, il match di questo pomeriggio trasembra non avere storia. I bavaresi dopo tre vittorie di fila, sono stati protagonisti nell’ultimo turno, di una pesante ed inaspettata sconfitta sul campo del Bochum per 4-2. Un risultato inimmaginabile considerando la superiorità dei campioni di Germani in carica, ma che dimostra di come in questo campionato anche nelle sfide semplici sulla carta, ci possano essere insidie. La squadra di Julian Nagelsmann viene da una ...

